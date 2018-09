Le chiede di sposarlo su Marvel's Spider-Man, lei rifiuta e va via con il fratello

Non sempre nelle storie romantiche e nei gesti d'amore si assiste al fantomatico lieto fine, ed è proprio ciò che è successo a Tyler Schultz, un fan di Marvel's Spider-Man che qualche settimana fa aveva chiesto agli sviluppatori di Insomniac Games di inserire un messaggio all'interno del gioco per permettergli di chiedere la mano della sua ragazza.



Su Twitter, infatti, Schultz si era detto pronto a sposare la ragazza con cui viveva da cinque anni, e di volersi dichiarare in grande stile, chiedendo a Insomniac Games di esaudire il suo desiderio e inserire la frase "Maddy, will you marry me?", letteralmente "Maddy, vuoi sposarmi?", all'interno del gioco.