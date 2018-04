Red Dead Redemption risplende in 4K su Xbox One X

È stato uno dei giochi più belli dell'era Xbox 360 e PlayStation 3 e a ottobre riceverà un seguito che sarà senza dubbio uno dei titoli per Xbox One e PlayStation 4 più belli dell'anno. Stiamo parlando di Red Dead Redemption di Rockstar Games, i creatori di GTA, il gioco western per eccellenza che in questi giorni ha ricevuto un aggiornamento che gli permette di girare al meglio su Xbox One X, la console più potente di casa Microsoft. Grafica più pulita e definita al punto da raggiungere l'ambitissima risoluzione 4K: guardate con i vostri occhi i primi 13 minuti di gioco, sembra un prodotto pensato per le console attuali!