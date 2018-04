GTA 5 è il prodotto d'intrattenimento più redditizio di sempre

Grand Theft Auto V non accenna a fermarsi: è un successo inarrestabile.



Dall'alto delle oltre 90 milioni di copie vendute su cinque piattafome (PC, PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360) dal 2013 a oggi, il titolo d'azione criminale di Rockstar Games è il prodotto d'intrattenimento più remunerativo di sempre.



A stabilirlo è stato il noto analista di Cowen, Doug Creutz, che recentemente ha affermato:



"Sin dal lancio risalente al 2013, GTA V ha venduto oltre 90 milioni di unità, con guadagni per il suo publisher (Take-Two) che superano i 6 milardi di dollari. Sono numeri che vanno ben oltre i blockbuster di successo del cinema come Star Wars e Via col vento, che sono riusciti a racimolare 3 miliardi di dollari di guadagni, considerando l'inflazione. Anche guardando al mercato dei DVD e dello streaming non c'è un solo film che sia riuscito a raggiungere i risultati di Grand Theft Auto 5".



GTA 5 si trova esattamente dietro Minecraft (144 milioni di copie) e Tetris (170 milioni di copie), due giochi disponibili per una varietà di piattaforme molto più ampia. Intanto, Rockstar Games sta già pensando a GTA 6, che potrebbe essere ambientato in una Miami fittizia e avere una protagonista donna, per la prima volta nella storia della serie (ve ne abbiamo parlato qui).