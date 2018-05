Primo video di gioco e data di pubblicazione per NBA Playgrounds 2

Saber Interactive ha annunciato che NBA Playgrounds 2, gioco di basket di stampo arcade con le caricature dei migliori atleti della scena americana e tantissimi campetti stradali, sarà disponibile dal 22 maggio sugli store digitali di PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L'annuncio è arrivato poche ore fa ed è stato accompagnato dal primo video che mostra il gioco in azione, ve lo lasciamo ammirare in attesa dell'imminente lancio su console e computer!