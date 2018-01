Paris Hilton vorrebbe Nintendogs per iPhone

Con un messaggio su Twitter, Paris Hilton, nota e famosa ereditiera della famiglia Hilton, ha comunicato a milioni di follower un grande desiderio: giocare Nintendogs, denominandolo erroneamente "Nintendo Dogs", sul suo iPhone.



Un desiderio molto particolare, ma tendenzialmente comprensibile per una persona che incarna alla perfezione il target dei giochi per smartphone e dei giochi sullo stile di Nintendogs. Nintendogs è una simulazione che permette, in stile Tamagochi, di accudire un cane virtuale: bastava un Nintendo DS e una copia delle varie versioni del gioco (nel suo tweet la Hilton fa rifermiento a quella con i Chihuahua) per divertirsi per ore viziando il proprio cucciolo.



Con Nintendo molto attiva sul fronte smartphone, quello di Paris Hilton potrebbe essere un suggerimento da non sottovalutare per le fortune della casa di Super Mario: su iPhone (e successivamente su dispositivi Android) sono già stati pubblicati giochi del calibro di Super Mario, Pokémon e Animal Crossing.



Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire se, quando e come questa simpatica vicenda si trasformerà in realtà.