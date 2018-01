In arrivo tante novità da Nintendo

A quanto pare il primo Direct dell'anno è alle porte e in tempi brevi dovrebbe arrivare anche l'ufficialità della data in cui andrà in onda.



Come sottolineato su numerosi siti di appassionati, nei maggiori rivenditori di videogiochi sono apparsi a listino ben diciotto prodotti legati a degli annunci Nintendo che arriveranno a breve, probabilmente l'11 gennaio, ovvero giovedì prossimo.



Se tutto avverrà come da copione, ovvero seguendo il modus operandi dei precedenti Nintendo Direct, entro questa settimana la casa di Super Mario dovrebbe ufficializzare la data della messa in onda della trasmissione, che, guarda caso, arriva quasi a un anno esatto dal Direct di annuncio di Nintendo Switch.



I Nintendo Direct sono dei video in streaming in cui, in una sorta di conferenza stampa molto diretta e dal sapore tipico dell'era digitale, l'azienda giapponese fornisce tutti i dettagli sulle novità in arrivo sulle sue console. Continuate a seguirci per scoprire tutti gli annunci di Nintendo.