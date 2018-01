4 gennaio 2018 10:15 2018: le esclusive per Switch La clamorosa partenza di Switch deve essere confermata da un 2018 allʼaltezza. In attesa di nuovi annunci, ecco tutti i giochi da aspettare

Quella di Switch è una situazione particolare, almeno se si vuole affrontare l'argomento dei giochi in arrivo, in esclusiva, nel 2018. Da sempre le console Nintendo non hanno certo carenza di titoli pensati e proposti unicamente per loro, dopotutto è Nintendo stessa la prima sostenitrice con, solitamente, valanghe di software.



Da ormai molti anni, però, è consuetudine in quel di Kyoto parlare sempre meno e con sempre meno anticipo. Vuol dire che solo nel caso di nomi di primissimo piano ci viene detto che è in sviluppo una nuova avventura, con grande anticipo. Come è successo con Zelda per Breath of the Wild o adesso con Samus Aran per Metroid Prime 4.



In tutti gli altri casi spesso i giochi vengono presentati una manciata di mesi prima dell'uscita o, almeno, nello stesso anno. Nintendo è silenziosa da un pezzo e secondo le voci di corridoio dovrebbe essere ormai imminente un nuovo Direct in cui verranno proprio svelati tanti nuovi giochi (per il 2018, si suppone).



Prendete questo elenco, quindi, con le canoniche pinze: è impossibile che racchiuda tutto quello che verrà proposto su Switch nei prossimi dodici mesi. Regole d'ingaggio: come già per gli approfondimenti sui giochi del 2018 di PlayStation 4 e quelli di Xbox One, con "esclusiva" si intende l'uscita del gioco esclusivamente su Nintendo Switch in ambito console (o con un'uscita anticipata rispetto ad altre possibili versioni). Vuol dire che se un gioco viene pubblicato sia per Switch che per PC, viene comunque selezionato in quanto esclusiva su console.





BAYONETTA 3

Quello tra Bayonetta e Nintendo è ormai diventato un legame all'apparenza indissolubile. Prima il ritorno su Wii U e oggi la promessa di un terzo episodio in esclusiva per Switch. Cosa sappiamo? Un bel nulla. Sapremo presto qualcosa di più? Possibile, ma non scontato. Si tratta comunque e per forza di cose di uno dei giochi più promettenti del 2018 di Switch, sempre che riesca a farsi vedere entro l'anno, è chiaro. Quante possibilità ci sono? Impossibile dirlo in questo momento, Nintendo sa come tenere coperte le sue carte. Ma se i giochi d'azione tutti stile, coreografie e follia giapponese sono il vostro pane quotidiano, non potete non tenerlo d'occhio.





FIRE EMBLEM

Fire Emblem Warriors ha funzionato piuttosto bene, ora però è il momento di fare sul serio. Nintendo ha già annunciato in primavera che un capitolo della serie principale arriverà nel 2018 su Switch, ma più di questo non sappiamo ancora. Nessun trailer, nemmeno un'immagine... ci manca addirittura un titolo. Figurarsi se ci possiamo spingere a prevedere meccanismi particolari, ripresi magari da questo o da quel capitolo per 3DS (la serie principale non è mai arrivata su Wii U). Ci aspettiamo di saperne qualcosa di più nel primo Nintendo Direct dell'anno, che ormai si spera essere imminente.





KIRBY STAR ALLIES

Un piccolo esercito di Kirby? Diciamo, più realisticamente, una squadra ai comandi del bidone aspiratutto rosa di Nintendo. L'idea alla base di Kirby Star Allies è proprio quella che darà ai giocatori la capacità di reclutare fino a tre nemici, così da assemblare un team destinato come sempre a completare i livelli più colorati e ad altissimo tasso glicemico del mondo dei videogiochi. Chi preferisce potrà anche giocare in quattro, con tre amici veri e propri: ciascuno col suo singolo o doppio Joy-Con. La data di uscita precisa di Kirby Star Allies non è ancora stata rivelata, ma a meno di clamorosi scivoloni arriverà nel 2018.





LIGHT FINGERS

Un gioco piccolo e promettente, indipendente fino al midollo. Light Fingers raccoglierà i giocatori attorno a un board game virtuale, portato su schermo sfruttando le potenzialità dei videogiochi. Vuol dire che il piccolo mondo dell'avventura in scatola prenderà vita, con una sorta di diorama entro cui si muoveranno i partecipanti. Multiplayer locale e potere al divano: l'idea di Light Fingers sembra semplice ma anche azzeccata. Soprattutto se il gioco in scatola può stare tutto dentro a una console da trasportare comodamente ovunque ci si trovi. Light Fingers dovrebbe essere pubblicato nel primo trimestre del 2018.





MORPHIES LAW

Preparatevi a uno sparatutto molto diverso dal solito. Un gioco le cui premesse sono talmente assurde che il risultato potrebbe portare tanto a uno di quei sorprendenti esperimenti indie che segnano un'annata... quanto a un minestrone senza senso. Funzionerà così: due squadre si affrontano, giocando online o in locale, quando si colpisce un avversario gli si riduce il punto colpito e si aumentano le dimensioni del proprio stesso "pezzo". Si spara sulla gamba al nemico? A lui si accorciano, a noi si allungano. Il che porterà, nei pochi esempi fatti finora dal team di sviluppo, anche a poter saltare più in alto. Vince chi ha il personaggio più alto.





MONSTER HUNTER XX

Per Monster Hunter il 2018 sarà l'anno di World, il capitolo in sviluppo per PlayStation 4 e Xbox One la cui uscita è prevista per fine gennaio, in pubblicazione anche per PC in autunno. Il capitolo XX è però già stato pubblicato per 3DS e Switch in Giappone e non è del tutto esclusa la possibilità che possa rendersi disponibile anche qui in Europa. Capcom ha detto che l'esperimento di Ultra Street Fighter II su Switch ha funzionato a tal punto da portare probabilmente ad altri titoli della casa di Osaka sulla console Nintendo. Questo, in effetti, è già pronto e quindi...





PROJECT OCTOPATH TRAVELER

È stata una delle sorprese di un anno fa, quando all'evento di presentazione di Switch ha trovato posto negli annunci dei primi giochi: Project Octopath Traveler è un gioco di ruolo firmato Square Enix e chiaramente ispirato ai classici di un tempo. Ma con alcune premesse molto intriganti e una realizzazione grafica assolutamente fuori dalla norma. Che unisce gli elementi 2D a un ambiente con una volumetria particolare, quasi a dare l'effetto di sagome in cartone che si muovono in un teatro di cartapesta. Il gioco di per sé, invece, metterà otto personaggi al centro di quello che si presenta come un intreccio particolarmente intricato. Si potrà scegliere quale degli otto interpretare e seguirne la storia. Ognuno avrà una sua caratteristica particolare che influenzerà l'interazione con il mondo e i combattimenti, rigorosamente a turni.





RUNNER 3

Caro, vecchio Runner! Dopo il debutto con successone su Wii, dopo il ritorno sempre godibile (ma un po' meno convincente) su Wii U con il secondo capitolo, toccherà prevedibilmente a Switch ospitare la terza uscita. Arriverà in esclusiva sulla console Nintendo, almeno all'inizio e porterà con sé la solita richiesta di precisione assoluta e tempismo impeccabile. Si continuerà a correre sempre e comunque, obbligati a evitare tutti gli ostacoli e le trappole: come si diceva un tempo, se sbatti le palpebre sei morto. Con Runner 3 il team di sviluppo vuole presentare un gioco più vario e profondo nei singoli livelli, inserendo più ramificazioni che possono portare a esperienze più impegnative o rilassanti, senza andare a intervenire con il classico selettore della difficoltà.





SHIN MEGAMI TENSEI V

Persona 5, ufficialmente uno spin off di Shin Megami Tensei, sta riscuotendo un successo clamoroso. Il genere, lo stile e il modo di fare non avrebbero dovuto trovare chissà quale riscontro in occidente e invece... È per questo motivo che anche Shing Megami Tensei V viene inserito in questo elenco di giochi per Switch. Il progetto è stato ufficialmente annunciato per il Giappone e dovrebbe, forse, chi lo sa, essere completato per il 2018. Proprio i buoni risultati ottenuti da Atlus con Persona potrebbero convincere l'etichetta, controllata da Sega, a proporre questo Shin Megami Tensei V anche in questa parte di mondo. Su una console che, al momento, vive un periodo magico e che aiuterebbe così la serie a imporsi anche a queste latitudini. Ci scommettiamo per il 2018? No, sinceramente no. Ma escluderlo del tutto sarebbe poco saggio.





TRAVIS STRIKES AGAIN: NO MORE HEROES

La serie è nata ed è proseguita su Wii, in casa Nintendo, ovvio quindi che ripartisse da Switch. No More Heroes è solo uno dei tanti universi folli e crudeli partoriti dalla mente di Goichi Suda e il suo protagonista, Travis Touchdown, tornerà anche per questa terza avventura. Che però, secondo Suda, rappresenta più un nuovo inizio che non un seguito. La trama vedrà Trevor e il suo nemico, Badman, risucchiati all'interno di sei differenti videogiochi indipendenti, il che dovrebbe assicurare una certa varietà e la giusta dose di follia. Potrebbe quindi cambiare anche lo stile di gioco, che vedrà comunque presenti le fasi di combattimento tipiche della serie, ma che potrebbe includere anche qualche sezione sopra le righe come e più di quanto ci si aspetti solitamente dalla mente pop di Suda.





YOSHI

C'è un bel po' di Paper Mario nel nuovo Yoshi, ancora senza titolo, previsto per il 2018. Il gioco è stato annunciato e mostrato all'E3 di Los Angeles all'inizio dell'estate e a quel punto riportato nelle segrete di Nintendo. Mondi di carta da percorrere scoprendo più punti di vista e segreti celati dietro ogni costruzione in cartoncino. Nemici presenti sullo sfondo o in primo piano, da puntare e colpire con le uova. Due giocatori che possono collaborare per individuare ogni tesoro e ottenere il punteggio massimo alla fine del livello. E il solito naso gigante, le solite nenie rilassanti, il solito approccio zen e rilassato. Tutto questo sarà il nuovo Yoshi per Switch che, indovinate un po', non ha ancora una data di uscita al di là di un generico: 2018.