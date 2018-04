La prima immagine di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider, il terzo capitolo delle nuove avventure di Lara Croft, sarà svelato nella sua interezza il prossimo 27 aprile, ma oggi possiamo regalarvi uno sguardo all'eroina protagonista del titolo con un artwork inedito.



Si tratta dell'immagine che vedete all'interno di questo articolo, che ritrae Lara appesa a un albero sullo sfondo di un'ambientazione che sembrerebbe essere messicana. È da notare, comunque, la presenza della stessa eclissi che arricchisce il logo del gioco.



Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile dal 14 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One (ve ne abbiamo parlato qui con tanto di teaser trailer)