L'Orchestra del Teatro Carlo Felice interpreta Final Fantasy

Le colonne sonore dei videogiochi possono essere davvero fantastiche, e non a caso esistono concerti itineranti (il più famoso è Video Games Live ) che girano il mondo per proporre versioni orchestrali delle musiche più coinvolgenti tratte dai videogiochi più famosi. Raramente capita di avere la possibilità di ascoltare questi eventi in Italia, e così l’ Università di Genova , in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice e al Conservatorio Niccolò Paganini , ha deciso di… far da sé.

Venerdì 22 giugno, alle 20:30, si terrà quindi OtherWorlds - Music for the Players, un concerto no-profit dedicato ai videogiochi, che spazierà tra saghe fantasy, giochi d’avventura e d’azione. L’arrangiamento è stato affidato al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, e i brani saranno interpretati dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice, insieme al Coro dell’Università di Genova. I brani saranno interpretati dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta dal Maestro Daniel Smith insieme al Coro dell'Università di Genova, Maestro del Coro Fabio Macelloni.



I biglietti sono ancora disponibili presso la biglietteria del teatro, la scaletta del concerto prevede:



FINAL FANTASY VIII - Liberi Fatali

MASS EFFECT - Mass Effect Symphonic Suite

LEAGUE OF LEGENDS - Demacia Rising

FINAL FANTASY X - To Zanarkand

ORI AND THE BLIND FOREST - Medley

FALLOUT 4 - Main Theme

FINAL FANTASY VII - Aerith's theme

WARCRAFT - Warcraft Suite

REDOUT - Great Dark Spot

FINAL FANTASY VI - Terra's theme

ASSASSIN'S CREED SYNDYCATE: Bloodlines, A Ballet of Blades

SKYRIM - Dragonborn

FINAL FANTASY IV - Theme of Love

REDOUT - Red Storm

LEAGUE OF LEGENDS - Lulu and Shaco's Quirky Encounter

FINAL FANTASY VII - One Winged Angel