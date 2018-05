Suonare le colonne sonore dei videogiochi con Nintendo Labo si può!

Nintendo Labo è uscito solo da pochi giorni, ma in rete pullulano già i primi video che mostrano le creazioni più originali utilizzando gli oggetti inclusi nel Kit Assortito. Tra questi, ovviamente, spicca il pianoforte, che contrariamente all'aspetto è un mini-sintetizzatore da 13 tasti accompagnato da software piuttosto completo e un uso interessante del giroscopio di Nintendo Switch per emulare alcune caratteristiche del suono, come il vibrato e la modulazione.



Mentre c'è chi si diletta a eseguire i temi delle canzoni più semplici, il musicista professionista giapponese Geniway ha mostrato un video in cui usa il piccolo piano di Nintendo Labo per suonare due colonne sonore particolarmente complesse come i temi di Final Fantasy XIII e Splatoon, utilizzando esclusivamente gli strumenti messi a disposizione dal software di Labo e sovraincidendo le varie tracce utilizzando il sequencer.



Il risultato è sorprendente!