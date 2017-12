Ken il Guerriero: nuovo trailer di gioco e data giapponese

Grazie a un video giapponese possiamo regalarvi un nuovo sguardo al gioco di Kenshiro sviluppato dai creatori di Yakuza, la serie di giochi d’azione dedicati alla mafia nipponica nata su PlayStation 2 di cui presto potremo acquistare il sesto capitolo per PS4.



Intanto, grazie ad alcune nuove informazioni ufficiali scopriamo che Hokuto Ga Gotoku, questo il nome completo del gioco dedicato a Ken il Guerriero, sarà disponibile l'8 marzo 2018 esclusivamente su PlayStation 4, ma al momento la sua pubblicazione è stata confermata solo in Giappone.



Continuate a seguirci per scoprire quando il gioco arriverà in Italia.