Ken Il Guerriero su PS4!

I creatori della saga di Yakuza, una delle più apprezzate degli ultimi anni dagli amanti dei giochi d'azione giapponesi, stanno lavorando ad un gioco di Ken Il Guerriero in esclusiva per PlayStation 4.



Si chiama Hokuto Ga Gotoku e uscirà in Giappone nel corso del 2018. Attualmente non è stata ancora confermata un'uscita sul mercato italiano, ma è molto probabile che il gioco farà la sua apparizione nei negozi del Bel Paese. Ci vorrà solo un po' più di tempo del previsto, come spesso accade per i giochi della serie Yakuza per via dell'enorme quantità di dialoghi e dettagli da tradurre dal giapponese. A tal proposito ne sapremo sicuramente di più il prossimo anno.



Hokuto Ga Gotoku avrà una struttura di gioco molto simile a quelle dei più recenti titoli di Yakuza, ovvero quelle di un gioco d'azione a mondo aperto, ricco di missioni da svolgere e attività secondarie da completare, senza dimenticare il sistema di combattimento tecnico, ma meno complicato di un picchiaduro. Un gioco molto vicino ai modi di fare di GTA, con le dovute e rigorosissime differenze in termini di profondità.