Il Wii sbarca su Nvidia Shield

Il sito cinese di Nvidia Shield ha svelato che presto arriveranno alcuni giochi di Nintendo Wii sulla piattaforma di Nvidia.



I primi titoli saranno The Legend of Zelda: Twilight Princess, New Super Mario Bros. Wii e Punch Out!, e sembra, come dimostrano le immagini emerse di Zelda e la scheda tecnica del gioco sul sito di Nvidia, che i giochi gireranno ad alta risoluzione.



Questo apre uno spiraglio per un eventuale arrivo della funzionalità in Europa, ma anche dei titoli più famosi e di successo di Wii su Nintendo Switch: la console ibrida è basata proprio su una tecnologia Nvidia e la presenza del motion control, il sistema di controllo basato sui movimenti delle mani, all'interno dei Joy-Con di Switch potrebbe facilitarne l'uscita.



È da tempo che si parla di Virtual Console, la funzionalità che permette di acquistare ed emulare i titoli del passato, su Switch, in particolare per quanto riguarda il GameCube, piattaforma che ha preceduto Wii su cui è possibile avviare i giochi del cosiddetto "cubetto". Questo è il primo segnale ufficioso in merito.



Per chi non lo conoscesse Nvidia Shield è un dispositivo basato su Android che permette di giocare e riprodurre media di vario genere, come film e serie televisive, su TV tramite collegamento HDMI, anche trasmettendo i titoli presenti sul proprio PC.