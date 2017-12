I giochi in uscita nella settimana dal 4 al 10 dicembre

La stagione natalizia è praticamente cominciata e dopo le innumerevoli uscite delle scorse settimane, il mondo dei videogiochi ha rallentato un po' i ritmi. Tuttavia, le uscite non si fermano mai e anche questa settimana abbiamo un bel po' di giochi in arrivo nei negozi e negli store digitali delle rispettive piattaforme. Ecco quindi un comodo elenco con tutte le uscite dei prossimi giorni.



MARTEDÌ 5 DICEMBRE



Dead Rising 4 per PS4

Destiny 2: La Maledizione di Osiride per PC, PS4 e Xbox One

Horizon Zero Dawn: Complete Edition per PS4

Steep: Road to the Olympics per PC, PS4 e Xbox One

The Walking Dead: The Telltale Series Collection per PS4 e Xbox One



MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE



Chaos on Deponia per PS4 e Xbox One

Jak 2: Renegade per PS4

Jak 3 per PS4

Jak X per PS4



GIOVEDÌ 7 DICEMBRE



Spellforce 3 per PC

The Sexy Brutale per Switch



SABATO 9 DICEMBRE



LocoRoco 2 per PS4