Harry Potter: Hogwarts Mistery è il Gioco di Ruolo ufficiale della saga

Jam City, studio di videogiochi mobile con sede a Los Angeles, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, ha annunciato la nascita di un accordo di licenza per la realizzazione di Harry Potter: Hogwarts Mystery.



Si tratta a tutti gli effetti del primo gioco di ruolo dedicato alla saga di J.K. Rowling in cui i giocatori stessi potranno scegliere il proprio percorso e vivere esperienze come dei veri e propri studenti di Hogwarts.



In occasione dell'annuncio David Haddad, presidente della divisione videogiochi di Warner Bros. ha dichiarato che:



"Harry Potter: Hogwarts Mystery è un'esperienza di gioco mobile ispirata dall’affascinante folklore di J.K. Rowling, sarà un modo entusiasmante e divertente per far provare ai fan l’esperienza di fare parte del mondo dei maghi. È fantastico lavorare con Jam City sul gioco, poiché la compagnia ha una comprovata esperienza nel portare ai fruitori dell'intrattenimento mobile, mondi ricchi e amabili".



"Il nuovo gioco permette ai fan di Harry Potter di diventare un vero studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, creando il proprio personaggio e progredendo attraverso le diverse classi della scuola. Lungo la strada, i giocatori parteciperanno a tutte le lezioni e attività magiche che hanno imparato ad amare, come Difesa contro le Arti Oscure, Pozioni, Il Club dei Duellanti e altro ancora", si legge, infine, nel comunicato stampa che ha presentato il gioco al mondo.



Harry Potter: Hogwarts Mystery sarà disponibile l'anno prossimo per i dispositivi mobile tramite App Store, Google Play e Amazon Appstore, questo vuol dire che sarà scaricabile su smartphone come gli iPhone e i Samsung Galaxy di ultima generazione, ma anche i tablet di casa Amazon e tantissimi altri device.