Il gioco di Holly e Benji è realtà!

Dopo il lancio avvenuto in Giappone, Captain Tsubasa: Dream Team è finalmente giunto nel nostro paese con tanto di traduzione in italiano.



Stiamo parlando del gioco per smartphone equipaggiati con i sistemi operativi iOS e Android, e quindi tutti gli iPhone, i Samsung Galaxy e gli Huawei (ma non solo), del mitico e intramontabile cartone animato giapponese di Holly e Benji.



Captain Tsubasa: Dream Team è una simulazione calcistica con sfide uno contro uno con un sistema di gioco free-to-play. Questo vuol dire che il download è totalmente gratuito, ma eventualmente (e in modo del tutto facoltativo) potrete portarvi a casa dei contenuti aggiuntivi a pagamento.



I giocatori avranno la possibilità di allenare leggende come Tsubasa, Misaki, Hyuga e tutti gli altri personaggi iconici della serie per costruire un vero e proprio dream team, come suggerito dal titolo del gioco. Sarà possibile scegliere di giocare contro il computer o sfidare gli amici e altri giocatori di tutto il mondo tramite una connessione dati o Wi-Fi.



In occasione dell'uscita ci sono anche una serie di iniziative per celebrare il lancio del gioco con bonus per l’accesso e missioni esclusive, ma fate attenzione: questi eventi sono disponibili soltanto per un periodo di tempo limitato e mettono a disposizione giocatori che saranno poi rimossi e introvabili.