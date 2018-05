Hacker in prigione dopo aver violato Playerunknown's Battlegrounds

Gli sviluppatori di Playerunknown's Battlegrounds, fenomeno del genere battle royale conosciuto anche come PUBG, hanno confermato che 15 persone responsabili della creazione di trucchi e hack per il loro gioco sono state arrestate in collaborazione con le autorità cinesi.



Questo è stato il messaggio dell'azienda sulla pagina ufficiale del gioco su Steam:

"Come forse saprete, stiamo facendo tutto il possibile per allontanare le pratiche di 'cheating' da PUBG. Il nostro obiettivo finale è di creare un ambiente di gioco che sia completamente privo di hacker e cheater. A tal proposito, abbiamo migliorato le nostre misure di sicurezza e aggiunto un nuovo sistema anti-cheat. Nel frattempo, continueremo anche a fornire informazioni sugli sviluppatori pirata (e i venditori di modifiche) a molteplici partner e autorità per consegnare questi malfattori alla giustizia".



L'operazione di arresto dei 15 malfattori cinesi è il primo risultato di questo tipo di investigazioni ed è avvenuta lo scorso 25 aprile.