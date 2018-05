Fortnite il più grande gioco "gratis" per console di tutti i tempi

Stando a una ricerca di Superdata, Fortnite ha superato ampiamente il suo rivale nel genere battle royale, Playerunknown's Battlegrounds, sia in termini di guadagni che di utenti attivi su tutte le piattaforme.



Il battle royale di Epic Games è attualmente il titolo "free-to-play", ovvero quei giochi che si possono ottenere gratuitamente ma prevedono degli acquisti in-game con delle microtransazioni, più grande di sempre su console.



Parlando di numeri tra la versione PC e quella console, il mese scorso Fortnite ha generato introiti per 223 milioni di dollari, il 73% in più rispetto a quelli di febbraio, quando il titolo guadagnò 126 milioni di dollari e sorpasso i 103 milioni di dollari di PUBG.



Anche il lancio su iOS è stato un successo: la versione mobile del gioco ha generato 25 milioni di dollari in un solo mese, con una media di spesa giornaliera da parte dei giocatori di 1 milione di dollari.



Infine, Fortnite è il gioco per PlayStation 4 e Xbox One più remunerativo del mese di marzo a livello globale, mentre su PC è fermo "solamente" alla quinta posizione.