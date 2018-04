I gatti contro Nintendo Labo

I gatti, si sa, sono dei gran appassionati di scatole e diavolerie di vario genere. Era inevitabile, quindi, che qualcuno pensasse di far incontrare l'ultima trovata della casa di Super Mario, Nintendo Labo, con dei simpatici mici. È quello che successo a ridosso del lancio della nuova "periferica" per Nintendo Switch (di cui vi abbiamo parlato approfonditamente qui): date uno sguardo alla galleria presente in questo articolo per vedere le reazioni più pazze dei gatti della rete!