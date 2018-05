Gigi Buffon diventa un carrista in World of Tanks

Per celebrare l'arrivo dei carri armati italiani in World of Tanks , Wargaming ha annunciato una partnership inconsueta con... Gigi Buffon , portiere della Juventus e della Nazionale che diventa così il testimonial del gioco su PC. Il portiere è stato riprodotto nel ruolo di carrista , offrendo il proprio volto e voce per trasformarsi nell'ambasciatore della linea dei carri armati italiani disponibili con il nuovo update di World of Tanks.

Oltre alla partnership con Buffon, sono stati inseriti undici nuovi veicoli pesanti che includono mezzi compatti, blindati leggeri e i carri armati di primo livello, più veloci e adatti per aggirare l'avversario. Non mancano veicoli di livello intermedio e persino mezzi dotati di una modalità autoreload, in grado di scagliare colpi su colpi per costringere i nemici alla resa.



"Non è così facile sopravvivere nel mondo dei veri duri", commenta Gianluigi Buffon. "Ci sono sempre nuove sfide che possono buttarti giù, ma i tuoi compagni sono sempre pronti a darti una mano. E avere qualche bestia d'acciaio al tuo comando rende la vita un po’ più facile. Se pensi di essere pronto ad accettare la sfida, unisciti a me in World of Tanks PC e guarda tu stesso!", si legge sul sito ufficiale del gioco.