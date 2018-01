Final Fantasy XV: copertina e prezzo dell'edizione definitiva

Torniamo sull'argomento Final Fantasy XV Royal Edition per segnalarvi il prezzo ufficiale della confezione in arrivo il prossimo 6 marzo.



L'edizione definitiva dell'ultimo Final Fantasy, in arrivo in concomitanza con il debutto assoluto su PC Windows, sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a un prezzo consigliato di €49,99.



La notizia è arrivata insieme alla pubblicazione dell'immagine che farà da copertina al gioco quando arriverà nei negozi. Vi lasciamo con quella della versione per le console della famiglia PS4.