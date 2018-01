BioWare interessata a nuovi giochi connessi dopo Anthem

Gli sviluppatori di Mass Effect hanno voltato definitivamente pagina e, a quanto pare, i giochi online saranno parte integrante del loro futuro.



È quanto si evince da un recente annuncio di lavoro, che sottolinea l'interesse di BioWare nello sviluppare "giochi servizio" anche dopo la pubblicazione di Anthem, annuncio bomba di EA dello scorso E3, la fiera di videogiochi più importante del mondo, che ha colpito critica e pubblico .



È del tutto lecito chiedersi, quindi, se Electronic Arts ha già in cantiere la trasformazione di Anthem in una serie, proprio come successo con Destiny di Activision (Call of Duty) e Bungie (Halo) o se ha già previsto e approvato altri progetti dei creatori di Dragon Age.



Anthem sarà disponibile entro la fine del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.