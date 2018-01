God of War per PS4 arriverà ad aprile

"Tanto per cominciare, questo è il lancio che aspetto con più ansia della mia intera carriera. Anche se arriverò a 100 anni, non penso che ci sarà mai un lancio più emozionante di questo. Il viaggio sin qui è stato arduo e lungo, e la sensazione che si prova a pochi mesi dal termine è indubbiamente agrodolce. Ma pur essendo triste per la fine del viaggio, sono anche molto emozionato, perché significa che tutti potranno finalmente mettere le mani su questa incredibile avventura che abbiamo realizzato negli ultimi cinque anni! E a proposito di trailer. Sì, non trovavo un modo elegante per passare al prossimo argomento dall’ultimo paragrafo e ho scelto questo. Non biasimatemi. Sono davvero contento di poter finalmente condividere questo splendido trailer che abbiamo cucinato con cura nelle cucine creative della sede centrale di Santa Monica Studio. Il trailer illustra alcune delle motivazioni dietro il viaggio di Kratos e Atreus, senza lesinare su nuove sequenze d’azione.

Quindi: 20 aprile 2018… Segnati la data sul calendario. Liberati da qualsiasi impegno, dì alla persona che ami che le vuoi bene, e poi pensa a cosa potresti fare con tutto questo tempo libero, ora che non devi più continuarmi a chiedere qual è la data di uscita.



Se stiamo continuando a fare videogiochi, è anche per il tuo supporto! Grazie! Da parte mia, in vista del lancio condividerò quante più informazioni possibile con i gamer.



Ma aspetta, non finisce qui! Sono orgoglioso di presentare le nostre Edizioni Limitate e l’Edizione Digitale, che vantano articoli collegati all’universo norreno e alla trama del gioco".



Nei giorni scorsi, tra l'altro, siamo venuti a conoscenza del fatto che il gioco non avrà un Season Pass grazie a un messaggio pubblicato su Twitter proprio da Cory Balrog.



Continuate a seguirci per tutte le prossime informazioni sul primo God of War basato sulla mitologia norrena.