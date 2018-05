Electronic Arts ha annunciato l'aggiornamento che porterà i Mondiali in FIFA 18, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco, su tutte le piattaforme, a partire dal 29 maggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli ufficiali grazie a un estratto del comunicato stampa arrivato in redazione insieme al trailer di annuncio, che vede Cristiano Ronaldo come assoluto protagonista.

"L’aggiornamento 2018 FIFA World Cup Russia permette di scegliere una delle 32 nazionali qualificate per vivere il sogno del mondiale e scrivere la propria storia nel torneo, dalla fase a gironi alla finale di Mosca in modalità Amichevole Online e Torneo Online. Con la modalità Torneo FIFA World Cup Personalizzato, è possibile scegliere una delle nazionali incluse in FIFA 18 per creare un torneo unico includendo anche squadre non qualificate come Italia, Cile e USA. Per immergersi nelle più calde atmosfere degli stadi e cimentarsi in partite offline, da solo o con amici, è stata inclusa la modalità *Calcio d’Inizio FIFA World Cup.



Grazie agli elementi ufficiali della FIFA World Cup, dalla coinvolgente atmosfera dei campi di tutti i 12 stadi di Russia, con cartelloni, divise, bandiere delle nazionali al pubblico dinamico in alta risoluzione i giocatori potranno godersi l’eccitante spettacolo e i suoni del torneo. Il motore Frostbite permette di attenuare ulteriormente il confine tra il mondo reale e quello virtuale, migliorando ulteriormente il realismo grafico, le nuove dinamiche di gioco e la verosimiglianza dei personaggi, per offrire su PS4, Xbox One, e PC la simulazione calcistica più autentica e visivamente impressionante di sempre.



La popolare modalità di gioco FIFA World Cup Ultimate Team è stata rinnovata per l’occasione: saranno inoltre incluse le Icone FIFA World Cup e oggetti giocatore dinamici legati alle performance nel torneo reale, consente di costruire la squadra internazionale dei sogni, includendo alcuni dei giocatori più celebri della storia dei Mondiali".