Dragon Ball FighterZ: i momenti più epici della saga in video

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile dal 26 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC ed è uno dei giochi più attesi di tutto il 2018.



Questo perché, oltre a promettere faville dal punto di vista della qualità di gioco (i responsabili del progetto, gli Arc System Works, sono tra i più bravi sviluppatori di picchiaduro in circolazione), ha dalla sua una fedeltà grafica e visiva impareggiabile.



Rendetevene conto con i vostri stessi occhi: abbiamo selezionato cinque filmati che riprendono alcune delle scene più iconiche della saga di Akira Toriyama per dimostrarvi che la differenza tra il videogioco e lo storico cartone animato andato in onda su Italia 1 è praticamente inesistente. Buona visione!