Il filmato di apertura di Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco continua la pubblicazione di video per alimentare l'attesa per uno dei giochi più promettenti del 2018: Dragon Ball FighterZ per PlayStation 4, Xbox One e PC.



Oggi vi proponiamo il filmato introduttivo del picchiaduro in lavorazione presso Arc System Works, studio di sviluppo giapponese che negli anni ha dimostrato di saperci davvero fare con il genere. Quest'ultimo e tanti altri elementi di gioco rendono Dragon Ball FighterZ uno dei titoli più attesi del prossimo anno: manca davvero poco alla sua pubblicazione, prevista per il 26 gennaio 2018, e presto scopriremo davvero di che pasta è fatto.



Per ora godetevi la sua "sigla" e date uno sguardo alla nostra anteprima per saperne di più.