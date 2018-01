Street Fighter V: Arcade Edition in un lungo filmato di gioco

A breve sarà pubblicata l'edizione definitiva di Street Fighter V per PC e PlayStation 4.



Per la precisione, si chiama Street Fighter V: Arcade Edition ed è l'assoluta protagonista del lungo video di gioco che vi proponiamo oggi all'interno di questo articolo. Si tratta della nuova versione del quinto capitolo principale della serie Capcom, che conterrà tutti i contenuti aggiuntivi usciti fino ad ora e nuove modalità di gioco come l'Extra Battle Mode e la Team Battle Mode.



Street Fighter V: Arcade Edition esordirà in Europa il prossimo 19 gennaio, sia in edizione fisica che digitale, mentre l'aggiornamento per tutti coloro che possiedono già una copia di Street Fighter V arriverà il 16 gennaio.