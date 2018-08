Diablo III finalmente su Nintendo Switch

Rumor e smentite non sono bastati a fermare la notizia che ieri sera è arrivata in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale di oggi: Diablo III sta per sbarcare su Nintendo Switch con un'edizione definitiva.



Il capolavoro di Blizzard Entertainment (Overwatch, World of Warcraft) già disponibile su PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360 arriverà sulla console ibrida della casa di Super Mario entro Natale.



La nuova versione si chiamerà Eternal Collection (come l'ultima pubblicazione su PS4 e Xbxo One), includerà le espansioni Reaper of Souls e Rise of the Necromancer e permetterà di giocare in multiplayer locale a quattro giocatori, sia su una singola console che su quattro console differenti collegate tra loro, quindi anche senza doversi collegare necessariamente a internet. Il gioco conterrà pure degli oggetti digitali esclusivi, tra cui il set armatura di Ganondorf e l'icona giocatore della Tri-Forza, entrambi dalla saga di Zelda.



Diablo III per Switch sarà il primo gioco di Blizzard a essere pubblicato su una console di Nintendo dopo 15 anni: l'ultima apparizione dell'azienda californiana risale al 2003 con Lost Vikings, Rock 'n Roll Racing e Blackthorne per Game Boy Advance.