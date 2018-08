Nintendo ha venduto più di 700 milioni di console dal 1983

700 milioni di console. È l'impressionante record raggiunto da Nintendo nelle scorse ore, un numero che tiene conto di tutte le unità vendute sin dal lancio della sua prima, storica piattaforma da gioco: il Nintendo Entertainment System (NES, per gli amici). Dal 1983 a oggi di acqua sotto ai ponti ne è passata parecchia: la casa di Kyoto ha sfornato sette console da tavolo e quattro macrofamiglie di console portatili (sebbene le varianti lanciate nel corso degli anni siano molte di più). Ebbene, stando ai dati segnalati dall'azienda giapponese, dal 1983 a oggi Nintendo avrebbe venduto 427,11 milioni di console portatili e 300,54 milioni di console da tavolo , per un totale di oltre 727,65 milioni di piattaforme da gioco vendute in tutto il mondo.

L'evoluzione delle console portatili di Nintendo fino al 2012.

Come potete notare dai numeri riportati in alto, la nuova console di Nintendo, il fenomeno ibrido Switch, ha già superato abbondantemente le vendite di Wii U (la console più sfortunata nella storia di Nintendo) e con questi ritmi si prepara a oltrepassare anche quelle di GameCube, ferma a quota 27,74 milioni di unità vendute in tutto il mondo. L'obiettivo di Nintendo è di bissare il successo di Wii, in assoluto la console da tavolo più venduta con oltre 101 milioni di unità vendute sin dal lancio.



Per quanto riguarda le portatili, il dominio di Nintendo DS continua incontrastato: la prima console a due schermi dell'azienda nipponica regna con più di 154 milioni di unità vendute dal lancio del primo modello, il doppio della più recente famiglia di portatili 3DS, che ha arricchito la formula della console con il supporto al 3D stereoscopico. In media, Nintendo ha venduto 20,79 milioni di console per ogni anno di attività, una marcia inarrestabile per un'azienda che ha sempre continuato a innovare con nuove idee e formule di gioco alternative.