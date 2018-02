Annunciato Assetto Corsa Competizione, arriverà in estate su PC

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno rivelato il nuovo capitolo di Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione . Il gioco è sviluppato con il potente motore grafico Unreal Engine 4 e sarà disponibile in estate su PC grazie alla funzione Accesso Anticipato di Steam . Non è ancora confermato, ma come il primo episodio, è probabile che la versione definitiva arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Questa è stata la dichiarazione di Marco Massarutto, co-fondatore e Brand Product Manager di Kunos Simulazioni:



“Questo annuncio rappresenta per noi la realizzazione di un sogno. L’acquisizione della licenza Blancpain GT Series è solo la punta dell’iceberg delle tante novità che saranno presenti in questo nuovo videogioco. La potenza dell’Unreal Engine 4 unita ai suggerimenti ricevuti dalla nostra community ci hanno permesso di realizzare una simulazione completamente nuova che mira a ridefinire il mondo dei videogiochi di corse, andando a migliorare tutte le caratteristiche che hanno reso Assetto Corsa così popolare e introducendo le novità richieste a gran voce dai nostri fan. Assetto Corsa Competizione è una simulazione di altissimo livello senza compromessi, così come da nostra filosofia”.



Durante questa fase iniziale, gli sviluppatori hanno promesso una grossa mole di contenuti e modalità, tra cui: carriera single-player ed eventi multiplayer, condizioni metereologiche realistiche, circuiti reali riprodotti alla perfezione e grafica e audio sopra la media.



I giochi ad Accesso Anticipato sono dei prodotti non ancora conclusi, pubblicati molto prima della disponibilità della versione completa e che prevedono anche la partecipazione dei giocatori ai lavori con consigli, feedback e commenti indirizzati agli sviluppatori. Continuate a seguirci per tutte le novità su Assetto Corsa Competizione!