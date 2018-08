Alla scoperta di Cyberpunk 2077: un video da 48 minuti per la nuova creatura di CD Projekt Red

Dopo aver mostrato a pochi eletti la prima demo del gameplay di Cyberpunk 2077 , il team polacco di CD Projekt Red , già autori di The Witcher, hanno scelto di mostrare in diretta su Twitch una sessione tratta dalla stessa versione preliminare mostratoci allo scorso E3 2018 e di recente anche alla Gamescom 2018 per scoprire più da vicino l'ambizioso gioco di ruolo in prima persona.

La demo presentata da CD Projekt ha dato un primo assaggio dell'editor dei personaggi, scegliendo per l'occasione la variante femminile del protagonista V. Dopo una breve introduzione, durante la quale ci siamo lanciati immediatamente in una sparatoria e abbiamo fatto la conoscenza di due fazioni come gli Scavenger e i paramedici militarizzati Trauma Team, la demo ha introdotto alcuni dei personaggi principali con cui potrete interagire nell'avventura, mostrando brevi estratti alla guida di veicoli, ma anche dialoghi a scelta multipla, protesi cibernetiche e ovviamente tanta, tanta azione con sparatorie, armi e abilità devastanti.



Cyberpunk 2077 non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma stando alle dichiarazioni di CD Projekt Red bisognerà aspettare ancora almeno qualche anno prima di poter mettere le mani sul gioco di ruolo in prima persona. Nell'attesa, non perdete il primissimo video di gameplay da ben 48 minuti.