17 gennaio 2018 15:26 The Witcher 3 è uno spettacolo su Xbox One X e PS4 Pro In queste settimane abbiamo ripreso in mano il capolavoro di CD Projekt Red per provarlo in versione aggiornata

The Witcher 3 è senza dubbio uno dei migliori giochi di ruolo di questa generazione: pubblicato quasi tre anni fa per PC, PS4 e Xbox One a opera di CD Projekt Red, offre sempre buoni motivi per una nuova partita. E abbiamo fatto più di un giro in compagnia di Geralt, sia per piacere personale, sia grazie alle due ottime espansioni pubblicate dal team di sviluppo (in particolare Blood and Wine, un esempio di come i contenuti scaricabili - DLC - dovrebbero sempre essere fatti). Recentemente, poi, abbiamo ripreso in mano il controller e reincontrato lo Strigo per valutare i miglioramenti dedicati alla versione PlayStation 4 Pro e, in questi giorni, per rivedere il gioco su Xbox One X. E ne è valsa la pena!

Bisogna dire che su console The Witcher 3 è ottimo praticamente in tutte le sue incarnazioni, e riesce sempre a tirare fuori una grafica decisamente buona a prescindere dalla macchina su cui gira. Già nel 2015, infatti, risultava essere visivamente uno dei migliori giochi per le versioni standard di PS4 e Xbox One, soprattutto considerando la sua spiccata natura open world. Con gli aggiornamenti successivi per le console di mezza generazione, PS4 Pro e Xbox One X, è diventato ovviamente ancora più bello e, in particolare, l’aggiornamento per Xbox One X del mese scorso lo ha reso un gioco tecnicamente anche molto versatile, in grado di soddisfare sia gli utenti dotati di televisori 4K, sia quelli che ancora stanno sfruttando il loro schermo Full HD.



Rispetto alla patch per PS4 Pro, infatti, quella dedicata alla nuovissima Xbox One X introduce in The Witcher 3 la possibilità di scegliere (in qualunque momento) tra due diverse modalità di visualizzazione: Modalità 4K e Modalità Prestazioni. Basta andare nelle impostazioni, selezionare le impostazioni video e da lì entrare nella nuova voce Avanzate (disponibile con l’ultimo aggiornamento). Da qui, anche se ci si trova già in gioco, è possibile passare al volo dalla Modalità 4K alla Modalità Prestazioni. Che differenza c’è tra le due modalità? La risposta è semplice, ed è proprio quello che ci piacerebbe vedere sempre sulle console mid-gen, ovvero una scelta tra la risoluzione più alta possibile, con frame rate (ovvero la velocità d’aggiornamento delle immagini su schermo) a 30 fotogrammi al secondo, e una risoluzione più bassa impreziosita però da un aggiornamento più fluido.



Alla risoluzione più alta si affiancano anche miglioramenti grafici interessanti alla qualità delle ombre e ai modelli dei personaggi in generale, che rendono davvero The Witcher 3 su Xbox One X (e TV 4K) un’esperienza visiva di altissimo livello, decisamente paragonabile a quello che il gioco può mostrare su un PC di fascia alta. Su PC, certo, si può ottenere un'esperienza di gioco ancora più fluida, mentre su Xbox One X si è 'ancorati' ai 30 fotogrammi al secondo, però va detto che questi non mostrano alcun calo e restano sempre stabili a tutto vantaggio dell'esperienza di gioco, anche in modalità 4K.



Con l’aggiornamento che sfrutta Xbox One X é stato aggiunto al gioco anche il supporto per l’HDR, la tecnologia per una resa della gamma di colori più ampia, che rende il Continente ancora più bello, suggestivo e spettacolare da esplorare. L’HDR al momento è assente su PS4 Pro, ma CD Projekt Red ha promesso un ulteriore aggiornamento per portarlo anche sulla console Sony. Con l’accoppiata Xbox One X e TV 4K HDR, quindi, è possibile giocare The Witcher 3 a risoluzione 4K nativa (nei momenti più concitati la risoluzione scende un poco, a un comunque ottimo 1800p) e HDR: a patto di accontentarsi dei 30fps (decisamente stabili), lo spettacolo visivo è garantito. Al contempo, è ottimo constatare come sia stata offerta un’opzione di grande miglioramento anche ai possessori di TV Full HD, che otterranno comunque i miglioramenti alla qualità generale della grafica e, in luogo di una risoluzione più alta, che comunque non potrebbero sfruttare, si godranno un frame rate sempre superiore ai 30 fotogrammi al secondo.