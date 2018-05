È morto Ted Dabney, il co-fondatore di Atari

La notizia è stata annunciata da Leonard Herman, storico che nel 2009 raccontò sulle pagine della rivista EDGE la storia di Dabney: nel 1971, insieme all'inseparabile Nolan Bushnell, Ted Dabney fondò Syzygy, l'azienda che avrebbe posto le basi per la nascita di Atari. In quel periodo il duo sviluppò il primo cabinato arcade disponibile sul mercato, Computer Space, a cui si sarebbero successivamente ispirati per la creazione di Pong.



In seguito al successo clamoroso della compagnia, Dabney abbandonò Atari per alcune divergenze con Bushnell, collaborando negli anni successivi con aziende del calibro di Fujitsu, Raytheon e Teledyne prima di ritirarsi definitivamente dalla scena e stabilirsi tra le vette della Sierra Nevada in compagnia della moglie Carolyn.