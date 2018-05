Le edizioni limitate più costose della storia dei videogiochi

La passione per il mondo dei videogiochi è strettamente legata a un modo di fare che spesso coincide con lo "stile di vita" nerd, se proprio così vogliamo definirlo.



E tra le peculiarità di quel universo c'è sicuramente l'amore per i gadget, le action figure e oggetti di qualsiasi genere dedicati ai personaggi più apprezzati, che rientrano quasi sempre nella mania del collezionismo.



La pratica del collezionismo si è diffusa tantissimo negli ultimi anni, tra gli appassionati di videogiochi, al punto tale da spingere le case di produzione a realizzare delle edizioni limitate, le cosiddette Collector's Edition, al limite della follia per richiesta economica e ingombro. Sugli scaffali dei negozi, infatti, non mancano pezzi da collezione esauriti in poche ore tramite prenotazioni al fotofinish, ma anche proposte indecenti come quella di acquistare un'auto insieme a un gioco di corse.



Noi di Mastergame abbiamo deciso di iniziare a esplorare la curiosa pratica del collezionismo selezionando proprio quelle che, carte alla mano, sono le edizioni limitate più costose e impensabili della storia dei videogiochi. Potete ammirarle nella galleria presente in questo articolo, che, come sempre, vi consigliamo di aprire a tutto schermo per una migliore visualizzazione. Fateci sapere se ne manca qualcuna!