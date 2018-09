Fortnite: ancora pochi giorni per completare l’evento Road Trip!

La quinta stagione di Fortnite Battaglia Reale terminerà il 23 settembre, portando via con sé tutto il reparto di sfide non ancora concluse. Approfittate di questi ultimi giorni per completare l’evento Road Trip, così da aggiungere una skin al vostro repertorio! Completando tutte le sfide in una data settimana si ottiene una nuova schermata di caricamento in grado di rivelare la posizione di una particolare stella (o stendardo). Ecco una mappa che indica le posizioni individuate fin’ora: