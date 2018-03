Un metro e ottantacinque centimetri di altezza per centodue chili di peso. Stiamo parlando di WALK-MAN, il robot sviluppato e costruito dall'Istituto Italiano di Tecnologia nell'ambito di un progetto finanziato dalla Commissione Europea dal 2013. L'umanoide è stato pensato per far fonte alle emergenze, ad esempio spegnere incendi, ma anche per supportare l'uomo in situazioni potenzialmente pericolose, prendendone il posto e fungendo così da avatar. Il suo banco di prova nella vita reale è stato il terremoto di Amatrice nel 2016, dove è stato adoperato per ispezionare edifici danneggiati e informare sulla loro stabilità. Il test finale si è svolto nei laboratori dell'IIT, dove è stato approntato uno scenario di emergenza secondo le indicazioni delle Protezione Civile di Firenze.