Adesso il cane-robot può aprire la porta ai suoi amici

L'azienda statunitense Boston Dynamics è molto conosciuta nel settore della robotica e nel corso degli anni ha dato prova di notevoli progressi in tal ambito. Ad aver fatto particolare scalpore questa volta è stato SpotMini, ribattezzato dal pubblico "robodog" per la sua somiglianza con un cane, che è stato evoluto al punto da renderlo in grado di aprire le porte. Dotato di un artiglio prensile frontale, SpotMini può afferrare oggetti con estrema precisione e in questo caso, trattandosi di una maniglia, è riuscito ad aprire la porta del laboratorio per far passare il suo "amico" sprovvisto di questo dispositivo. Nonostante l'innegabile passo avanti per Boston Dynamics, molti hanno definito il video inquietante. Voi cosa ne pensate?