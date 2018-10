Usa, un drone in volo scopre i colori mozzafiato dello Utah in autunno

Nella valle dell’Ogden settentrionale dello Utah l’autunno regala degli scenari dalla straordinaria bellezza. In queste immagini del bosco riprese dal pilota professionista di droni, Justin McFarland, si possono vedere alberi rigogliosi di color rosa elettrico, viola pastello e vivide foglie gialle. Non è chiaro se il video sia stato trattato in post-produzione, ma poco conta visto l’eccezionale risultato.