Colori e profumi del Törggelen: autunno spettacolare in Alto Adige

Ottobre e più in generale l’autunno è il periodo perfetto per ammirare le sfumature di rosso scuro che colorano i prati dell'Alto Adige, godere dei frutti raccolti e dell’ospitalità degli altoatesini, mentre una fantasmagoria di colori tinteggia le valli e le pendici delle montagne.



Il culto dell’ospitalità - Fino all’inizio dell’avvento, il vino e le castagne diventano i protagonisti di una stagione che viene celebrata con il Törggelen, una tradizione tipica della cultura quotidiana altoatesina che racchiude il meglio dell’ospitalità: le porte dei masi si spalancano e nelle tipiche “stuben” si sorseggia il vino novello, accompagnato da prodotti tipici locali, come lo speck e i deliziosi formaggi. Nato come tradizione nei masi attorno a Chiusa e Bressanone, il nome deriva dalle presse da vino, le “Torggl”, che erano poste all’interno delle cantine dove era possibile degustare il vino novello.



Castagne e vino novello - I produttori offrono vino, grappe, il celebre Sußer - dolce mosto fermentato – e altre pietanze tipiche della stagione come la zuppa di farro o il “Schlachtplatte” - un piatto con diversi tipi di carne, costolette, crauti e patate. I masi sono raggiungibili a piedi lungo alcuni meravigliosi percorsi, come il “Keschtnweg”, il Sentiero del castagno che si snoda per circa 60 km dall’Abbazia di Novacella a Castel Roncolo. C’è poi il Percorso dei sapori, sentiero che da Laion porta alla scoperta della cucina contadina, con visita alla presunta casa natale del menestrello Walther von der Vogelweide; e il nuovo Sentiero enologico della Val Venosta, 9 km di cammino tra i vigneti alla scoperta della vita dei viticoltori e dei vini più prestigiosi dell’Alto Adige.



S’inaugura il 6 ottobre - La tradizione continua ad affascinare e viene celebrata con l’iniziativa “Törggelen Originale”. L’edizione 2018 coinvolge ben 23 “Buschenschänken”, tipiche osterie contadine che espongono all’ingresso una piccola frasca – il “Buschen”, appunto - adornata con un nastro rosso. La festa inaugurale del “Törggelen originale” è prevista il 6 ottobre alle 18, con accensione del tipico falò per arrostire le prime castagne della stagione, il “Keschtnfeuer”, alle 19. Durante la serata è inoltre possibile partecipare a visite guidate presso i masi contadini e gli apicoltori aderenti.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info