Usa, la città prende vita grazie ai micro murales di Joe Iurato

Se vi capita di camminare in New Jersey state attenti: potrestreste imbattervi in una delle piccole statuette di legno costruite dall’artista Joe Iurato e disseminate in tutto lo Stato. Nessun pericolo, si tratta delle opere d’arte del progetto "Short Stories".



Ognuno di questi piccoli murales rappresenta una storia a sé, spesso basata su una reale esperienza vissuta dall’artista. Un artista poliedrico - sommelier, filosofo, fotografo, skater - il cui obiettivo è quello di rendere ogni luogo pubblico cornice di una storia. Una vera e propria sfida per i passanti che dovranno trovare le statuette nell’ambiente circostante.