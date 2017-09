Messico, la gigantografia del bimbo Kikito sfida il muro voluto da Trump

Messico, il sorriso del bimbo nella gigantografia che sfida il muro di Trump Afp 1 di 12 Afp 2 di 12 Afp 3 di 12 Afp 4 di 12 Afp 5 di 12 Afp 6 di 12 Afp 7 di 12 Afp 8 di 12 Afp 9 di 12 Afp 10 di 12 Afp 11 di 12 Afp 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'idea - "L'idea mi è venuta in sogno. Ho visto questo bambino che guardava oltre la barriera e quando mi sono svegliato mi sono domandato: noi conosciamo tutte le implicazioni, ciò che rappresenta, come divide, ma un bambino cosa può pensare? Non ho trovato risposta", ha dichiarato l'artista durante una conferenza stampa a San Diego. In realtà, il piccolo non è solo frutto dell'immaginazione di JR. Lui quel bambino lo ha visto davvero, ma dopo averlo sognato. O, quantomeno, erano simili. E' successo in Messico, proprio vicino alla parete di confine. L'artista ha, così, fotografato il bambino e lo ha poi riprodotto.



Le reazioni - Tanti i curiosi che accorrono a vedere Kikito da entrambi i lati del muro. "Rallegra il mio paese - ha dichiarato al Guardian una ragazza di 18 anni - è bellissimo".



L'artista - JR si è dedicato molto al tema dei migranti, al quale ha dedicato il progetto "Ellis Island of today", che lo ha portato da Lampedusa alla California.