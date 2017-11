USA, l’incontro incredibilmente fortunato con una coppia di linci

Un gruppo di amici stava viaggiando lungo una strada sterrata a Kokadjo durante il fine settimana, quando una inattesa coppia di linci li ha fermati sul loro percorso. Kokadjo, nei pressi di Baxter State Park, è noto per la sua fauna selvatica e per gli abitanti invece piuttosto limitati (il cartello in merito alla popolazione della città riporta semplicemente "non molti"), quindi non è stato un incontro insolito. Sarah Verney ha pubblicato il video su Facebook dopo averlo ricevuto dalla coppia di amici, Peter e Tammy Mullen, ma lo stesso Peter ha poi specificato che nonostante la fortuita coincidenza quella era la seconda volta che incrociavano i due felini per strada.