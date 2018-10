Usa, i bambini di una scuola organizzano una festa a sorpresa per il custode

In una scuola dell’Alabama (Usa), gli alunni delle terze classi hanno organizzato una festa a sorpresa con i fiocchi. Per celebrare la “Giornata del Custode”, tutto lo staff scolastico si è dato da fare per regalare un sorriso a Eugene Hinton: il collaboratore scolastico che ogni giorno pulisce le aule dopo il passaggio di più di 1.000 bambini, ma nonostante il duro lavoro è sempre gentile e disponibile con tutti. Mr. Eugene, infatti, si è guadagnato l’appellativo di “Supereroe”. Affinché la sorpresa riuscisse bene, alcune insegnanti hanno attirato il custode in palestra con la scusa di un piccolo incidente avvenuto durante un’assemblea scolastica.



Quando l’uomo è entrato in palestra, però, è stato sommerso dagli applausi e dalle esclamazioni di gioia di tutti i bambini che lo stavano aspettando e avevano preparato per lui regalini fatti a mano, cartoline e poster. “Non mi aspettavo tutto ciò. Mi aspettavo molto meno”, ha dichiarato Eugene. Non solo i bambini, ma anche gli insegnanti sono molto legati a lui. Uno tra loro, Andrea Tatum, ha detto di lui: “Ha un modo speciale di connettersi con gli studenti. Ha un atteggiamento meraviglioso e rende sempre felici le persone. Siamo molto grati di averlo con noi”.