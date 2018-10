Arizona, la magica esibizione in stile Harry Potter degli studenti di un liceo

Nel liceo Walden Grove in Arizona, l'Homecoming si è concluso con una performance magica: il gruppo di ballo della scuola si è esibito in una coreografia a tema “Harry Potter”, ideata dalla coach Kristi Lopez. È usanza, negli Stati Uniti, accogliere gli studenti con una settimana di festeggiamenti che prevedono un tema diverso ogni giorno. Il venerdì, invece, è destinato alla prima partita in casa della squadra di football. Proprio per questa occasione gli studenti si sono calati nei panni dei maghi di Hogwarts, lasciando il pubblico a bocca aperta.