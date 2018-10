Usa, meteorologa porta suo figlio in studio mentre annuncia le previsioni

In Minnesota (USA) è successa una cosa particolare: Susie Martin, che lavora per il servizio meteorologico Praedictix, ha deciso di portare suo figlio al lavoro. La meteorologa, infatti, ha annunciato il bollettino nazionale con il suo bambino sulle spalle, sorretto da una fascia porta bebè. "È incredibilmente liberatorio essere in grado di confortare mio figlio mentre svolgo altri compiti”, ha scritto sul blog della compagnia Praedictix. La donna ha fatto questo gesto per celebrare la “settimana dell’infanzia” ed è stata molto apprezzata, moltissimi utenti del web hanno condiviso il video del “bollettino speciale”. La compagnia meteorologica, postando il video sul proprio account Twitter ha scherzato, scrivendo: "La nostra previsione nazionale oggi è stata annunciata dalla meteorologa @smartinWX e da un ospite speciale. Sfortunatamente, l'assistente ha sonnecchiato sul posto di lavoro. Ci scusiamo per l’inconveniente".