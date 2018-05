Usa, colpisce un albero con la ruspa e scatena una tempesta di polline

Secondo l'Asthma and Allergy foundation of America, sono venti milioni gli americani che soffrono di allergia al polline. Quest'anno, se ne sta registrando una concentrazione più alta della norma, in particolare nello stato del New Jersey, che non a caso è chiamato anche "Garden State". Lo ha dimostrato Eric Henderson, con un video a dir poco incredibile. L'uomo si trovava per lavoro nella contea di Cumberland, quando ha deciso di urtare con la sua ruspa un albero, dal quale si è sollevata un'immensa nuvola di polline. Insomma, un vero e proprio incubo per chiunque soffra di allergia.