In questo parco sono sbocciati 7 milioni di tulipani: le spettacolari immagini della primavera olandese

Il parco floreale più grande del mondo si trova a pochi chilometri da Amsterdam e ogni anno attira migliaia di turisti. Si chiama Keukenhof e apre le sue porte solo nei mesi di aprile e maggio per offrire ai suoi visitatori uno spettacolo unico di colori e profumi. Ogni anno infatti vengono piantati ben sette milioni di bulbi del fiore simbolo dell'Olanda, il tulipano, in 1.500 varianti.



Chanel Cartell e Stevo Dirnberger, una coppia di viaggiatori partiti dal Sud Africa per girare il mondo, hanno realizzato un bellissimo servizio fotografico per immortalare la bellezza del parco.