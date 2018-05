Cina, 1.347 droni colorano il cielo di Xi’an in occasione della festa del lavoro

Turisti e abitanti della città di Xi'an, capoluogo della provincia cinese dello Shaanxi, hanno potuto assistere a un meraviglioso spettacolo di luci e colori durante le celebrazioni per la festa del lavoro. Più di 1.300 droni hanno infatti sorvolato la città, a pochi centimetri l'uno dall'altro e guidati da un unico computer, disponendosi in modo tale da creare bellissime e complesse coreografie che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.



Come hanno spiegato gli stessi organizzatori, lo spettacolo non è stato realizzato solo a scopo di intrattenimento, ma anche per mostrare i progressi tecnologici ottenuti dall'antica città, nota soprattutto per il suo grande retaggio culturale.