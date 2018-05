Birth photography contest 2018: il parto non è mai stato così spettacolare

L'International Association of Professional Birth Photographers è un'associazione statunitense di fotografi specializzati nel ritrarre il momento del parto, fondata nel 2010 da Lyndsay Stradtnerche. Ogni anno l'organizzazione premia gli scatti migliori, che sono riusciti a cogliere tutta la bellezza del momento in cui un bambino viene al mondo. Dal travaglio all'effettiva nascita, fino a quando il neonato viene tenuto in braccio per la prima volta o mostrato ai propri cari, ogni momento del parto è unico e speciale. Queste foto lo testimoniano, celebrando il miracolo della vita e la bellezza del corpo femminile.