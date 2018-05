Thailandia, questo spettacolare Albero della vita sottomarino aiuta la crescita dei coralli

Spencer Arnold è il giovane autore dell'"Albero della vita", una struttura artificiale in grado di creare sul fondale marino l'habitat ideale per il corallo, a dieci metri di profondità. Si tratta di una barriera elettrificata all'interno di una struttura molto più vasta, progettata dal New Heaven Reef Conservation Program in collaborazione con CoralAID al fine di proteggere e coltivare nuove colonie di coralli.



La scultura è anche in grado di trattenere i frammenti corallini, spezzati dalle onde o da altre attività, impedendo che si perdano nelle profondità marine.